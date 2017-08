Mensen voelen zich bedreigd door wat ze eten, drinken en inademen

Plots leken ze bedreigend, die zes eieren. Militair opgesteld, in het gelid, twee rijen van drie, boven in de deur van de koelkast. Het was me nooit eerder opgevallen. Maar inderdaad, je weet niet wat onder die schaal schuilgaat. Smijt ik ze weg? Weten die Nederlanders iets dat ons wordt verzwegen? Wat krijg je van fipronil? Bij sommigen vreet het de geloofwaardigheid aan. Wat doet het met de rest van ons? Hoe betrouwbaar zijn die cijfers op het ei? Trouwens, wat voor een strak gecontroleerde samenleving zijn wij toch. Elk eitje krijgt een code opgestempeld. Vraag is wat die controle dan precies inhoudt.