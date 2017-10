Meneer doktoor is nu online

Een Brusselse start-up maakt het mogelijk voor een simpele hoest of uitslag via de webcam op je smartphone of laptop een arts te raadplegen. Een handvol artsen en verplegers werkt mee aan de teleconsultaties van ViViDoctor. De Orde der Artsen gaf eerder dit jaar wel een negatief advies over het initiatief.

Een filmpje op de website legt het concept haarfijn uit. Audrey, een drukbezette virtuele mama met drie kinderen, treft haar peuter na het werk aan met hoge koorts. Naar de spoeddienst rijden is geen mogelijkheid, dus haalt ze de dokter uit haar zak. Na een druk op de smartphone verschijnt een pediater - een mens van vlees en bloed - op het scherm, die via de webcam en flash de algemene toestand, mond en oortjes van de peuter bekijkt.