Melania Trump verhuist naar Washington

De Amerikaanse first lady Melania zou samen met haar zoon Barron volgende week naar het Witte Huis in Washington verhuizen, melden Amerikaanse media. Melania en Trumps jongste kind verbleven tot dusver in New York, zodat Barron zijn schooljaar in zijn thuisstad kon afronden. Er kwam eerder kritiek op de first lady en haar zoon, omdat hun beveiliging in New York de belastingbetaler miljoenen dollars kost. Melania zou volgende week dan toch verhuizen naar het Witte Huis. Een precieze datum is niet bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media heeft ze het woongedeelte van het Witte Huis intussen laten inrichten naar haar smaak. Barron zal vanaf volgend schooljaar lessen volgen in de privéschool St. Andrew's Episcopal School in Maryland.