Meerderheid in Grimbergen in het gedrang

Kevin Vleminckx, schepen voor Open Vld in het Vlaams-Brabantse Grimbergen, zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Of hij daardoor zijn post van schepen kan blijven behouden, is nog niet uitgemaakt. Sowieso is de beslissing van Vleminckx er eentje met mogelijk grote gevolgen, want de meerderheid heeft in Grimbergen maar één zitje meer dan de oppositie. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) leeft op hoop. "Kevin Vleminckx verklaarde als onafhankelijke te willen meewerken aan het beleid en ik ga daar ook vanuit", zegt ze in Het Nieuwsblad. Vleminckx stapt op omdat het volgens hem al een tijdje niet meer botert met de collega's in zijn fractie. Dat beterde niet toen begin dit jaar bleek dat er een onderzoek wegens zedenfeiten naar hem loopt.