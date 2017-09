Meer Vlamingen met migratieachtergrond aan het werk

Vlaanderen telde eind augustus nog 227.882 niet-werkende werkzoekenden, 5,7 procent minder dan een jaar eerder. Daarmee is het werkloosheidscijfer in Vlaanderen al voor de 25ste maand op rij gedaald, zo blijkt vrijdag uit de statistieken van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Opvallend is dat die trend ook steeds duidelijker wordt bij mensen met een migratieachtergrond, waar voor de derde maand op rij minder werklozen werden geregistreerd. Bij de mensen met een migratieachtergrond daalde de werkloosheid eind augustus naar 61.465, 1,1 procent minder dan in augustus 2016. Wel blijven ze met 27 procent oververtegenwoordigd in de werkloosheidsstatistieken. Het kabinet-Muyters beklemtoont ook dat die daling zich voordoet op een moment dat mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan zich massaal inschrijven bij de VDAB.