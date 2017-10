Meer dan uw homovriend

De redactie van De Morgen zet de blik op oneindig. Vandaag: Fernand Van Damme breekt een lans voor de Vice-docu Out of This World

Queers zijn mensen die zich niet kunnen vinden in de klassieke hokjes van gender of seksuele oriëntatie. Over hun levensstrijd maakte Matt Lambert de documentaire Out of This World, een veelzijdig portret van de lgbt-gemeenschap. De 'lgbt-gemeenschap'. Wat stelt u zich daarbij voor? Ziet u het sympathieke, immer goedgeklede homokoppel dat wat verder in de straat woont voor u? Uw lesbische architecte? Of uzelf misschien, de liefde van uw leven gevonden en nu een burgerlijk leven in Gent leidend? Zeker, zij maken er deel van uit, maar ze vormen slecht eens fractie van de gemeenschap. U vergeet transgenders die in Trumps Amerika als derderangsburgers worden beschouwd, holebi's die in Sydney vechten voor het recht om te trouwen, queers die in Johannesburg creatieve bakens verzetten.