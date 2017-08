Medialaan lanceert app voor internetgeneratie

Met Stievie Premium lanceert Medialaan een betalende app die het televisieaanbod van de grote Vlaamse zenders tot bij de internetgeneratie moet brengen. Op die manier zet het moederbedrijf boven onder andere VTM, Q2 en Vitaya de stap naar een nieuwe vorm van televisiekijken, waarbij het traditionele kabelabonnement overbodig wordt. "Die onlinegeneratie is opgegroeid met het gebruiksgemak van platformen als YouTube en Netflix", klinkt het. "Als je hen ook warm wil maken voor Vlaamse zenders, dan moet je hen diezelfde service bieden." Stievie Premium brengt alle grote Vlaamse zenders samen en maakt opnemen, herbekijken en streamen naar het televisiescherm mogelijk, voor 9,99 euro per maand. Toch is er ook kritiek. De beeldkwaliteit bij het streamen naar het grote televisiescherm werd op de korrel genomen, en dat je per abonnement maar één stream tegelijk op kunt starten, valt ook in slechte aarde.