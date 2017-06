Mediahuis is GeenStijl liever kwijt dan rijk

Na de overname van Telegraaf Media Groep (TMG) door Mediahuis, de groep achter De Standaard en Het Nieuwsblad, dringt de vraag zich op wat er met de controversiële website GeenStijl gebeurt. In interviews met De Standaard en de Volkskrant liet CEO Gert Ysebaert zich ontvallen dat hij de 'reaguurders' van GeenStijl liever kwijt dan rijk is. "Wij zijn geen moraalridders, maar er zijn grenzen." In een reactie aan De Morgen stelde hij wel dat er nog geen plannen zijn om GeenStijl te verkopen. De site komt geregeld in de media omwille van de choquerende en seksistische content.