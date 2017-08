Mayweather wint van kooivechter McGregor

De Amerikaanse topbokser Floyd Mayweather (40) heeft zaterdag in Las Vegas zoals verwacht de maat genomen van de Ierse kooivechter Conor McGregor (29). Mayweather haalde het in de tiende ronde met technisch K.O.. De Amerikaan, die voor de kamp uit pensioen kwam, blijft zo ongeslagen. Hij won al zijn 50 bokskampen, een record. 'The Money Fight' draaide niet om een officiële titel, wel om heel veel geld. McGregor, die een indrukwekkende erelijst heeft in de Mixed Martial Arts, werd vooraf nauwelijks een kans toegedicht in zijn professionele boksdebuut. De Ier startte echter verrassend sterk, maar raakte vermoeid.