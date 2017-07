May: 'Vrij verkeer personen met EU eindigt in maart 2019'

Over het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen, een van de grondslagen van de EU, bestaat al sinds de aankondiging van de brexit onduidelijkheid. De Britten willen de migratie vanuit de EU stopzetten, en dus het vrij verkeer van personen aan banden leggen. Maar dat kan voor de Unie niet zonder dat Groot-Brittannië ook niet langer zomaar kapitaal en goederen naar en van het continent kan laten stromen. De verwarring over de brexit is sinds de verkiezingen van afgelopen juni, waarbij May haar absolute meerderheid in het parlement verloor, alleen maar toegenomen bij de Britten.