Maximale smaak, minimaal gedoe

Dat koken tijdens drukke weekdagen eenvoudig snel en ongecompliceerd moet gaan, heeft Jamie Oliver maar al te goed begrepen. Het is al jarenlang zijn missie om iedereen, hoe weinig tijd ook, te overtuigen om een verse maaltijd te bereiden. De laatste boekentelg van de wereldberoemde tv-kok, 5 ingrediënten, focust op snel, lekker en gezond koken met slechts een handvol ingrediënten. "Fantastische eiwitten, geniale groentes om spannende salades te maken, stressvrije, zalige visgerechten, bescheiden pastaschotels en tips om rijst en noedels te pimpen", om het in Jamies legendarische woordenschat uit te drukken. De salades vormen, wat mij betreft, een ideaal alternatief voor een belegd broodje op kantoor. Een weekdaglunch die je 's ochtends in een handomdraai of zelfs in de bedrijfskantine ineenflanst.