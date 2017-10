Mausolea van papier

"Zijn dood leek een signaal waar we al jaren op hadden gewacht: om alles uit onze handen te laten vallen dat onecht was of onvrij. Ja, we waren bevrijd, hij had ons bevrijd, Tomas, onze martelaar: we waren nu gebrandmerkte strijders, voortaan zouden we leven om zijn bloed te wreken. Ik zag het allemaal zo helder als de maan die avond: dat er in het leven geen noodlot was dat mij nog treffen kon, want het ergste had ik nu al overleefd: een ongenaakbaar fuck you, een superieure, minachtende overschilligheid tegenover het lot. Ik rookte die avond sigaretten zonder na te denken over de dood, zonder me af te vragen wat mijn vrouw ervan vond. Ik was vrij van angst. Dat was nog wel het vreemdste: zijn dood was die nacht daadwerkelijk iets gunstigs.