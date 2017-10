Matteo Trentin zegeviert in Parijs-Tours

Matteo Trentin (28) schonk Patrick Lefevere in Parijs-Tours het gedroomde afscheidscadeau. De 52ste seizoenszege voor het team, dat al drie jaar op rij ongeslagen blijft in de Franse herfstklassieker. Trentin en Terpstra benutten hun numerieke meerderheid in de kopgroep van drie perfect. Het was de tweede zege voor Trentin in Parijs-Tours. "Fantastisch om op zo'n manier mijn seizoen te beëindigen en afscheid te nemen van dit team", jubelde Trentin. "Ik wil QuickStep bedanken voor zeven mooie jaren. Het was een eer om voor deze ploeg te mogen rijden."