Matig blauw-zwart kan Akropolis niet slopen

De vierde van Griekenland. Mag die de hoogzomer (en de rest van het seizoen) van Club Brugge verpesten? AEK Athene is alvast geen Champions League-niveau. Niet zo goed als Basaksehir. De passing is minder zuiver, het tempo minder snel, de namen minder ronkend. Hun coach is een Spanjaard, maar evenmin de eerste garnituur: Manuel Jiménez; zelfs eens gedegradeerd in het Midden-Oosten. Dat betekent wel dat de Grieken de lange bal enkel gebruiken als ze naar adem moeten happen - AEK wil over de grond voetballen. En voetballende ploegen zullen altijd hun kansen krijgen. Die van AEK zaten gisteravond vooral in het openingskwartier.