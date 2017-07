Matic van Chelsea naar Man United

Manchester United neemt Nemanja Matic over van Chelsea. De 28-jarige Servische international ondertekende gisteren een driejarig contract bij de winnaar van de Europa League, met een optie op nog een extra seizoen. Volgens Britse media betaalt Manchester tussen 40 en 50 miljoen pond (omgerekend tussen de 44,7 en 55,9 miljoen euro) voor Matic. De middenvelder wordt bij Manchester United herenigd met coach José Mourinho, die hem in 2014 voor 23 miljoen euro terug naar Chelsea haalde. Matic tekende in 2009 al een keer voor Chelsea, werd daarna verhuurd aan het Nederlandse Vitesse en verkocht aan het Portugese Benfica. Matic wordt een concurrent van Marouane Fellaini. De Britse media speculeren al een tijdje over een verhuizing van onze landgenoot naar het Turkse Galatsaray.