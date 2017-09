Mathijssen na elf dagen weg bij Larissa

Jacky Mathijssen (54) moet na elf dagen vertrekken als coach van Larissa. Hij reageerde kort via sms: "Deze zaak best snel afhandelen en dan verdergaan. Meer kan ik nu niet kwijt." De administratieve afwikkeling van zijn ontslag bij de nummer vijftien in de Griekse competitie kan nog even aanslepen, vandaar. Na een 0-0 in zijn eerste competitiewedstrijd verloor Mathijssen met 2-0 in de beker van Panathinaikos en afgelopen weekend ging Larissa met zware 4-1-cijfers onderuit tegen Panionios. Resultaten die van een club als Larissa kunnen worden verwacht. Dat Jacky Mathijssen toch de rekening gepresenteerd krijgt, heeft meer te maken met inmenging van bovenaf. Een voorzitter die centen had geïnvesteerd in bepaalde transfers en een trainer die zijn mening over de basisopstelling niet deelde, bijvoorbeeld.