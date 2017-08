Marketingmachine moet nu ook prijzen winnen

Hij keek eens naar rechts, naar links. Een duimpje ging in de lucht. Hij lachte eens verlegen. Neymar Jr. (25) is normaal niet de jongen die snel onder de indruk is, maar toch. Toen de man van 222 miljoen euro, omringd door kleerkasten van veiligheidsagenten, duizenden uitzinnige fans aan de hoofdingang moest trotseren, oogde hij voor het eerst wat onwennig. "Die affectie van de mensen hier, die reactie van het publiek, die gekte: dat deed deugd aan mijn hart", zei hij in een interview met sportzender beIN Sports, toevallig ook in handen van de Qatarese eigenaars van PSG.