1966. Ik was 8 en ging naar een nieuwe school. Het Imelda Instituut te Linkeroever Antwerpen. Ik heb op vele scholen gezeten. Eerst door toedoen van mijn ouders, wegens verhuizen of ontevredenheid over school en prestaties van hun dochter. Later omdat ik er zelf voor zorgde dat ik van school werd getrapt. Op het Sint-Lutgardis gebeurde dat omdat ik rondbazuinde dat ik een zigeunerin was die geadopteerd was - het idee dat mijn ouders echt mijn ouders waren, vond ik toen onaanvaardbaar. Omdat ik vol overtuiging vertelde dat de Mercator-boot in Oostende van mijn vader was, wat hij elke keer als we daar waren ook daadwerkelijk beweerde.