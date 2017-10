Mannen mogen hun kop niet in het zand steken

Jan Steurs (@JanSteurs), Jeroen Rottiers (@strikeplank) en Jochem Maes (@hetjoch) zijn sociale- media- professionals.

Facebook en Twitter stonden vol. #MeToo. Honderden, duizenden vrouwen die deelden dat ze seksueel geïntimideerd werden. De eerste reactie bij veel mannen? Een pijnlijke stilte. Plaatsvervangende schaamte of echte schaamte. Terecht ook, zeker in het tweede geval. Maar moeten mannen hier wel over zwijgen? Wij zijn Jan, Jeroen en Jochem. En wij willen spreken. Wij willen zeggen dat seksuele intimidatie niet oké is. Ook als man is het belangrijk om hierover te praten, al is het maar om duidelijk te maken dat we luisteren. Geen reactie is gelijk aan 'de boodschap is niet aangekomen'. En de boodschap van onze zussen, moeders, vriendinnen enzovoort is aangekomen. Wij willen reageren om nog meer in dialoog te gaan, om nog meer te luisteren en om dat te blijven doen, in de hoop dat we samen onze maatschappij kunnen veranderen, liefst verbeteren.