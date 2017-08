Malala Yousafzai mag studeren aan Oxford

De Pakistaanse activiste en Nobelprijswinnares Malala Yousafzai is toegelaten in Oxford. Dat kondigde ze aan op haar Twitter-account met de woorden: "So excited to go to Oxford! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead!" Aan de prestigieuze Britse universiteit zal de jonge vrouw politicologie, filosofie en economie gaan studeren. Yousafzai verblijft al sinds 2012 in Groot-Brittannië. Zij werd erheen gebracht om te revalideren, nadat ze in haar thuisland door een talibanstrijder in het hoofd was geschoten. De nu twintigjarige vrouw werd over de jaren heen een boegbeeld van de strijd voor het recht van vrouwen om onderwijs te krijgen.