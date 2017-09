Make-over van een mensenleven

Ingrid is in haar nopjes. Ze is vandaag voor het eerst sinds lange tijd aan het shoppen voor zichzelf. Ze past een topje, vindt de kleur niet helemaal haar ding en trekt een ander exemplaar aan. Haar gezicht fleurt op. "Dit wil ik", zegt ze. De winkelbediende knikt instemmend. "Blij dat je het bij je vindt passen", antwoordt ze. Het zou een doodnormale, bijna banale scène kunnen zijn uit een doorsneeboetiek. Maar niets hier is doorsnee. De boetiek is een winkel waar kansarmen tegen een prikje nieuwe kleding op de kop kunnen tikken.