Birdclouds optreden kadert binnen Make Me Up Before We Blow Blow. Dat vijfdaags programma trapt het nieuwe cultuurseizoen van de Gentse Vooruit af. Gastcurator Ron Berry, directeur van het Fusebox Festival in Austin, Texas haalt naast Birdcloud ook de voorstelling Radio Vinci Park van visueel artiest Théo Mercier en zanger/choreograaf François Chaignaud naar Gent. Op de affiche staat Kan dus niet van theatermaker Yinka Kuitenbrouwer, dat in Gent in première gaat, alsook dragqueen Rebecca Havemeyer en bodybuilder Rummelsnuff. Tijdens de Blacklight Party vrijdagavond treden ook genderqueer/performer Christeene, percussieduo Ninos Du Brasil en de dj's van Moscow Disco Rainbow Club op. Het uiteenlopende programma benadrukt het diverse artistieke profiel van Vooruit, dat niet langer op één artistiek directeur steunt, maar op een team van vier: artistiek coördinator Matthieu Goery (podium), Wouter Vanhaelemeesch (muziek), Marieke De Munck (stad en transitie) en Peter Van den Eeder (literatuur en actua).