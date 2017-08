Maingain wil niet aan tafel zonder PS

De crisis in de Franstalige politiek is nog niet voorbij. Nadat cdH en MR in juli een nieuwe Waalse regering vormden, blijven nieuwe coalities in de Franse Gemeenschap en in Brussel uit. CdH en MR willen nochtans voortmaken, maar DéFI-voorzitter Olivier Maingain wil voorlopig niet aan tafel komen. Hij blijft erop hameren dat ook de andere Franstalige partijen bij de gesprekken betrokken moeten worden. MR en cdH willen DéFI overtuigen om zonder de PS centrumrechtse coalities te maken. DéFI is absoluut nodig om in beide regeringen aan een meerderheid te komen en drijft daarom haar prijs op. De partij van Maingain wil de huidige Brusselse regering met Défi, cdH en PS niet zomaar opblazen en stuurt erop aan dat de PS ook aan boord wordt gehouden.