Mag na bont ook wol niet meer?

"Mensen denken: het is maar scheren, het is net zoals naar de kapper gaan. Maar vele schapenscheerders nemen amfetamines omdat ze hun werk zo snel moeten doen. Ze slaan de schapen, stampen op hun rug en kloppen in hun gezicht met hun vuisten en tondeuses. De wonden van de dieren worden genaaid zonder verdoving." In een interview met The Guardian vertelt Ingrid Newkirk, een van de oprichters en voorzitter van dierenrechtenorganisatie PETA, over een nieuwe strijd die ze voert. Die is niet gericht tegen bont, maar wel tegen wol. PETA kon vorig jaar geheime beelden maken van wantoestanden bij schaapscheerders in Victoria, in het zuidoosten van Australië.