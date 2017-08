Mag ik a.u.b. gaan wanneer ik het wil?

We mogen het moeilijke gesprek over levensmoeheid niet uit de weg gaan, betogen schrijfster Yumi Ng en De Morgen-lezeres Ron Van Kerckhoven. De zelfdoding van Yumi's moeder heeft haar gesterkt in de overtuiging het recht op zelfbeschikking radicaal door te trekken. 'Ik denk nu dat liefde loslaten is.'

De zinvolle vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) om het debat over het recht op euthanasie bij levensmoeë bejaarden te voeren, krijgt vermoedelijk geen ruimte. Argumenten als 'in Nederland zit dat nu ook in de ijskast' moeten blijkbaar voldoende motiveren om het delicate debat geen kans te bieden. Els Van Hoof, CD&V, wil eerst "een grondige evaluatie van de euthansiewet" (De Standaard 13/8). Wat wil ze dan precies evalueren? Of de bestaande wet lacunes heeft?