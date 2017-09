Madame Simonne

Mijn prille jeugd heb ik gesleten op vijftig meter van de plaats waar nu het hoofdpodium van het Cactusfestival staat. Het straatje dat naar de vervallen kasteeltuin leidde, onze speelhabitat aan het Minnewater, heette toen de Acht Zaligheden, een perfecte naam voor de superromantische ligging recht tegenover de oude binnenhaven. We woonden in een van die typische trapgevelhuisjes. De eigenares was een adellijke dame met een achternaam uit drie woorden. De huisjes naast ons waren ook haar eigendom. Rechts woonde de boswachter die in dienst was bij dezelfde barones, en die steeds zijn imposante, groene uniform droeg. Links een nieuw samengesteld gezin met twee leuke dochters. Eigenlijk was alleen de vader nieuw samengesteld. Ook bij de boswachter waren er alleen meisjes, en samen met mijn één jaar oudere zus bestonden mijn speelkameraadjes dus enkel uit vrouwelijk schoon, wat ik als een voorrecht beschouwde, want ik was als enige man ook de enige die rechtstaand kon pissen, bij onze buitenactiviteiten een praktisch voordeel dat ik te pas en te onpas demonstreerde.