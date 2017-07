Macron wil vriendjes zijn met 'pestkop Trump'

"Jullie hebben een grote leider. Een harde", zei de Amerikaanse president Donald Trump gisteren over zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. In de verkiezingscampagne sprak Trump nog over 'zijn vriend' Jim, die elk jaar de Franse hoofdstad bezocht maar nu niet meer, want na de aanslagen was "Parijs niet meer Parijs". Gisteren bleek de Amerikaanse president van mening veranderd: "Parijs is en blijft een mooie en vreedzame stad." Daarna vertrokken Trump en Macron naar Jules Verne, het sterrenrestaurant op de tweede verdieping van de Eiffeltoren, voor een diner met hun echtgenotes.