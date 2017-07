Macron verliest legertopman

Macron heeft altijd beloofd dat hij het militaire budget zal verhogen van 1,78 naar 2 procent van het bruto binnenlands product in 2025. Nu legt hij het leger echter een krimp van 850 miljoen op - ongeveer 2,5 procent van het totale budget - omdat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat het tekort van de staat groter is dan de voorgaande, socialistische regering had voorgespiegeld. Macron wil het begrotingstekort in 2017 per se terugdringen tot 3 procent, teneinde het vertrouwen van zijn Europese partners te herwinnen.