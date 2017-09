Maar hoe worden we nu groen?

"Zomaar belastingen heffen en subsidies uitdelen is geen oplossing voor een groen Vlaanderen", benadrukt energieminister Bart Tommelein (Open Vld). "Dat leert het verleden." De Vlaamse energieheffing, beter bekend als de Turteltaks, werd vier maanden geleden vernietigd door de rechter. Sindsdien werkte Tommelein aan een alternatief voor de verguisde taks van 100 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Dat alternatief blijkt nu heel simpel én goedkoop. Hogere groenestroomquota en een kleine stroomheffing volstaan om de factuur te bekostigen. De impact: 9 euro per jaar. Plots is er nog amper geld nodig? Of is dit struisvogelpolitiek?