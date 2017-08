Maakte België toch burgerdoden in Irak?

Officieel houdt defensie vol dat bij Belgische interventies tot dusver nog altijd geen enkel burgerslachtoffer viel. Onderzoek van Airwars, een gespecialiseerde ngo die onderzoek doet naar burgerslachtoffers bij internationale luchtaanvallen in Syrië en Irak, trekt die lijn evenwel in twijfel. Een eerste incident betreft een bombardement in de Iraakse stad Al Qaim op 27 februari van dit jaar. Daarbij zou ook een burger gedood en een andere gewond zijn, toen hun voertuig op het moment van de inslag in de zone van het doelwit reed. Bij een tweede incident, in Mosoel op 21 maart, zou eveneens minstens een burger om het leven zijn gekomen en raakten drie anderen gewond.