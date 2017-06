Maakt Macron een einde aan straatprotest?

'De kans is groot dat Frankrijk over vijf jaar Europa's nieuwe krachtcentrale is', schreef The Wall Street Journal deze week. 'Europa's redder', kopte The Economist op de voorpagina bij een illustratie van Emmanuel Macron die over water loopt. De president heeft veel krediet.

Niet zo heel lang geleden noemde The Economist Frankrijk nog 'de tikkende tijdbom in het hart van Europa'. Een hopeloos conservatief land dat Europa dreigde mee te sleuren in zijn val. Maar het is afgelopen met French bashing. De reden: Emmanuel Macron, de jonge president die Frankrijk belooft te hervormen. Zondag zal zijn beweging La République en Marche (LRM) waarschijnlijk een monsterzege halen in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Volgens een peiling zou LRM 440 tot 470 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale behalen.