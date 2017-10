Maak zelf de cover!

Deze week: Ines Cox (30) Ines Cox volgde graphic design aan de Luca School of Arts (Gent) en haalde een extra master aan Werkplaats Typografie in Arnhem (Nederland). Maar nog voor ze die diploma's op zak had, installeerde ze zichzelf al als freelance-illustrator. Vandaag heeft ze haar eigen studio in Antwerpen met een brede waaier aan opdrachtgevers. Daarnaast geeft ze typografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Meestal werkt Cox zelf heel typografisch, maar voor deze Cult.opvrijdag-cover is het resultaat eerder abstract en figuratief. Inspiratie haalde ze uit de trailer van All the Money in the World. "Een trailer is altijd erg fragmentarisch, dus leek het me een leuk idee om een opeenvolging aan fragmenten te tonen", vertelt ze.