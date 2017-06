MAAK ZELF DE COVER!

Deze week: Iwan Baeten (34) Iwan Baeten is een man van de collages. Geef hem een schaar, lijm en een stapel oude tijdschriften en hij maakt er een kunstwerk van. Met acrylverf en een paar stiften geeft hij vergeelde prenten een tweede leven, en creëert hij zijn eigen sprookjeswereld. Soms melancholisch, dan weer absurd en geestig. "Ik vertrek nooit vanuit een welomlijnd idee", zegt hij. "Ik begin te bladeren in magazines, te knippen en laat me leiden door de verbeelding." Deze opdracht lag dus een beetje uit zijn comfortzone, maar daar is in het uiteindelijke resultaat niets van te merken. Zijn paradijsstad is feeëriek en intrigerend tegelijk.