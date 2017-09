Lust de Belg zijn bier in een glad glas?

Boerkes, ribbeltjes, chalices. Zeg vooral nooit zomaar 'bierglas' tegen datgene waar Belgen hun pils uit drinken. Dat bleek vorig jaar, toen brouwerij AB InBev zijn Stella Artois niet langer wilde tappen uit het ribbeltjesglas van 20 of 33 cl en het kelkglas promootte tot standaardglas. In het buitenland wordt Stella immers in de markt gezet als premiumpils - een chique pils in een chic glas. Die zet kon op weinig goedkeuring rekenen van de cafégangers, die het populairste glas voor hun pils zagen verdwijnen.