Lukaku zet recordjacht voort

Romelu Lukaku evenaarde zaterdag tegen Crystal Palace een record van Andy Cole bij Manchester United uit 1994-1995: zeven doelpunten in zeven Premier League-matchen. Eerst miste hij nog van dichtbij, maar in het slot kon hij toch de 4-0 binnenduwen. Zijn elfde overigens in tien matchen bij United. "Natuurlijk is het mooi dat je spits makkelijk de weg naar doel vindt", zei coach José Mourinho. "En het is leuk dat hij records evenaart zoals dat van een legendarische spits als Cole. Maar bij Lukaku zijn het niet alleen de goals, ik ben ook heel tevreden over zijn veldspel." Harry Kane van Tottenham zit Lukaku in de topschutterstand op de hielen. Hij trof twee keer raak tegen Huddersfield (0-4-winst) - zijn dertiende in september, nationale ploeg inbegrepen.