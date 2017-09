Lukaku scoort tegen ex-ploeg (en juicht)

"It was just a bit of banter", zei Lukaku. Een beetje schertsen. De populairste was hij allang niet meer bij de Everton-fans, gisteren kwam er bij sommigen nog meer stoom uit de oren. Twee gebaren veroorzaakten ergernis. Nadat hij eerst Mhikitaryan met een slim passje op weg had gezet naar de bevrijdende 2-0, legde hij het vingertje op de mond. Een reactie op het boegeroep en het gefluit vanuit het Everton-vak. Bij de 3-0 ging hij nog een stapje verder. Nadat hij eerst een vrijschop op de kont van ploegmaat Herrera had gemikt, weerklonk er hoongelach bij de bezoekende supporters.