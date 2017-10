Lukaku is fit, maar zit wellicht op de bank

Roberto Martínez liet de geschorste Carrasco en de geblesseerde Fellaini terugkeren naar Atlético Madrid en Manchester United, maar in vergelijking met de match in Bosnië krijgt hij er tegen Cyprus ook één speler bij. Romelu Lukaku trainde zondag al individueel en nam gisteravond deel aan de groepstraining. "Romelu is 100% fit en beschikbaar", aldus Martínez. Toch ziet het ernaar uit dat Lukaku vanavond niet aan de aftrap komt. "Individueel heeft hij héél goed gewerkt, maar we moeten er rekening mee houden dat hij maar één keer met de groep trainde. Dat zullen we ook doen." Chadli neemt de plaats in van de geschorste Carrasco. "Nacer deed het als vleugelspeler heel goed tegen Rusland en Griekenland. Hij heeft tijdens deze stage wat extra getraind en hij zit goed.