Luchtvervuiling in Brussel hoger dan toegelaten

De luchtvervuiling in Brussel is op belangrijke verkeersassen veel hoger dan de toegelaten Europese richtlijnen. Dat meldt de ngo ClientEarth die de stikstofdioxideconcentratie in Brussel naging. Het bedrijf verwijt het Brussels Gewest dat het de luchtvervuiling niet op de juiste plaatsen meet, waardoor Brussel zogezegd voldoet aan de Europese richtlijnen. Zo worden belangrijke verkeersassen als de Wetstraat gemeden of worden metingen niet opgenomen in de statistieken. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de Kunst-Wet. Daar staan de meetstations te dicht bij het kruispunt, waardoor de resultaten niet meetellen. Volgens Europa moeten de meetinstrumenten op 25 meter van de kruispunten staan. Brussels minister Céline Fremault (CDH) ontkent de bevindingen niet, maar benadrukt wel dat de meetinstrumenten enkel de lokale impact van het verkeer meten en dus geen langdurige blootstelling aan luchtvervuiling vaststellen.