Louis Vuitton maakt hype van hoodies

"Wij hebben de banner van de New Yorkse Supreme winkel (...) Contacteer ons voor biedingen, (...) LMAO (laughing my ass off, CVH)." Met dit triomfantelijke bericht startte een anonieme gebruiker deze week een online veiling op Facebook. Zijn koopwaar was de banner van de Supreme-shop die vorig weekend van de gevel werd gestolen. De dief koos een van de vele Facebook-groepen waarop Supreme-truien, T-shirts en schoenen over de digitale toonbank gaan. Het startbedrag voor de bieding? Een bescheiden 666 dollar (572 euro).