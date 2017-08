Lotus haalt 'fipronil-koekjes' uit de rekken

Lotus Bakeries vermoedt dat er mogelijk fipronil in verschillende soorten koekjes zit, en laat ze daarom uit de rekken halen. Er komt geen terugroepactie voor de consumenten, want er is geen gevaar voor de volksgezondheid. In Frankrijk werden uit voorzorg al "enkele kartonnetjes" frangipanewafels van Lotus Bakeries uit de rekken gehaald. Het product was opgedoken op een Franse lijst met producten die sporen van fipronil bevatten. Lotus bevestigde toen dat de hoeveelheid fipronil zich ver onder de veiligheidsdrempel bevindt, en dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid. Nu wordt er ook in ons land uit voorzorg ingegrepen. De beslissing werd door het bedrijf zelf genomen en gebeurde dus niet op vraag van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).