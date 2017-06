Zijn vrouw vroeg hem of dat nu verstandig was, de burgemeester opzijzetten. Als hij gewoon even wachtte, kon hij nog een legislatuur eerste schepen zijn en zou de burgemeester, geplaagd door ouderdomskwalen, wel vanzelf terugtreden. Nu waagde hij een onzekere gok. Onzekerheid is echter het wezen van de politiek. Geen mandaat is eeuwig, de kiezer wispelturig en de omstandigheden onvoorspelbaar. Men is altijd een verkiezing verwijderd van het armenhuis. De stoel waarop men zit, houdt men enkel warm voor de man of vrouw die er na komt. Dat maakt van een politicus een gokker. Dat ervoer hij toen hij als jonge politicus voor het eerst een strijdplaats kreeg op de lijst.