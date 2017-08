Londense jogger duwt vrouw voor rijdende bus

De Britse politie heeft vandaag videobeelden vrijgegeven van een jogger die een vrouw voor een rijdende bus lijkt te duwen. Het incident vond plaats op vrijdag 5 mei, maar de beelden werden nu pas verspreid. Op de beelden is te zien hoe het 33-jarige slachtoffer Putney Bridge in Zuidwest-Londen oversteekt, wanneer een mannelijke jogger haar op de weg lijkt te duwen. Een bus die komt aanrijden, moet uitwijken om een botsing te voorkomen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. Buspassagiers snelden haar te hulp. De jogger kwam na 15 minuten in de andere richting weer aanlopen, maar ontkende het voorval toen het slachtoffer hem aansprak. "We willen de jogger spreken over wat er die ochtend gebeurd is", stelt de politie, die de beelden vrijgaf.