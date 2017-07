Logeren moet je leren

Zestien jaar lang woonde ik in zo'n heerlijk Frans huis met zwembad waar iedereen wel op vakantie wilde komen. Soms had ik zeventig nachten per jaar logés. Zeker in het begin vond ik al dat bezoek knap lastig: ik had het gevoel dat ik heel hard moest werken, terwijl de rest van de wereld lekker aan de rosé zat. Assepoester was er niets bij, snifte ik als ik 's avonds laat de keuken nog aan het soppen was. Of 's ochtends vroeg alweer de vaatwasser stond leeg te ruimen.