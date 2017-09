Links en rechts vinden elkaar in Antwerpen

Op 14 oktober, precies een jaar voor de lokale verkiezingen, komen de jongeren samen in het Zuiderpershuis. Daar gaan ze in gesprek over thema's die zij zelf aandragen, zoals mobiliteit en veiligheid. De organisatie gaat uit van de jongerenafdelingen, maar elke Antwerpenaar jonger dan 33 kan zich inschrijven. Geen taboes, geen cordon sanitaire. Een unieke samenwerking in Antwerpen. Links en rechts staan in 't Stad lijnrecht tegenover elkaar. Enkele weken geleden zette een incident in Borgerhout die tegenstelling weer op scherp. Terwijl burgemeester Bart De Wever (N-VA) 'een signaal van de buurt' vroeg, verweten Groen en sp.a hem de gemoederen op te hitsen.