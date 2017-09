Liliane Bettencourt, 's werelds rijkste vrouw, overleden

"Mijn moeder is vreedzaam overleden", schrijft dochter Françoise Bettencourt-Meyers in een communiqué. "Op dit voor ons treurige moment wil ik, in de naam van onze familie, herinneren aan onze verbondenheid en onze trouw aan L'Oréal en mijn vertrouwen hernieuwen in voorzitter Jean-Paul Agon en zijn teams over de hele wereld." Agon zelf laat weten dat hij 'bijzonder triest' is over het nieuws van het overlijden. Volgens Forbes was ze de rijkste vrouw ter wereld. Het Amerikaanse zakenblad schatte haar fortuin op 30 miljard dollar, zo'n 25 miljard euro. De L'Oréal-erfgename werd op 21 oktober 1922 geboren in Parijs.