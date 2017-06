Lichaam Dalí opgegraven voor vaderschapstest

In Madrid heeft een rechter het bevel tot opgraving gegeven van het stoffelijke overschot van de Spaanse schilder Salvador Dalí, 28 jaar na diens dood. De bedoeling is na te gaan of de artiest de biologische vader is van een vrouw uit Catalonië. Ook Dalí was afkomstig van die streek. De vrouw uit Girona, Pilar Abel, had een verzoek ingediend om erkend te worden als dochter van de wereldberoemde schilder. DNA-onderzoek is nodig omdat er geen andere manier is om het verwantschap te bewijzen, aldus de rechtbank. Abel, geboren in 1956, beweert dat haar moeder een affaire had met de schilder in de jaren 50, toen ze voor hem werkte. Al tien jaar vecht ze voor erkenning als zijn dochter, vertelde ze aan de Spaanse krant El País.