Lewis Hamilton profiteert van crash bij Ferrari

Singapore. Leuke helikopterbeelden van de stad voor de start. Pittig vuurwerk na afloop. En als er in de start ook nog eens brokken vallen, zijn de eerste minuten nog te pruimen. Maar voor de rest? Weinig om het lijf, dat stratencircuit. Hooguit goed voor een processie van auto's die te snel zijn voor het trage oord. Lewis Hamilton, zaterdagavond, nadat hij in de kwalificaties pas vijfde was geworden, terwijl zijn grote titelrivaal Sebastian Vettel op poleposition stond: "Dat wordt schade beperken. Voorbijsteken is hier gruwelijk moeilijk." Gruwelijk moeilijk?