Levende doden, bloedfonteinen en andere wtf-momenten

De tv-reeks American Gods is gebaseerd op de gelijknamige vuistdikke roman uit 2001 van de Britse schrijver Neil Gaiman, een auteur die houdt van grote gebaren. Zijn American Gods was een clash tussen de vergeten goden van weleer en de afgoden van vandaag. Een mythologische variant van On the Road en tegelijkertijd een roman waarmee het fantasygenre een nieuw gezicht kreeg. De televisieserie omhelst de buitenissige taferelen van Gaiman en maakt er spektakeltelevisie van de buitencategorie van. American Gods komt uit de koker van Bryan Fuller. Hij verlegde al grenzen met Hannibal, waarin hij de categorie 'highbrow kannibalisme' introduceerde. American Gods gaat een stap verder.