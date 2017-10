Leven als god op Tenerife

Ze komen uit Nederland, wonen in Antwerpen en herademen in hun sprookjeshuis op Tenerife. Snappen we.

Nogal onverwacht vonden Susan Theunissen en Leo Coolen hun ultieme vakantiehuis op Tenerife. Zes jaar geleden stootten ze er toevallig op, vertelt Susan: "We waren niet echt op zoek naar iets in het buitenland en ons beeld van Tenerife was eigenlijk nogal negatief. Tot we hier op bezoek kwamen bij vrienden en met hen het eiland ontdekten. Toen we gingen kijken naar een huis dat Herzog & de Meuron (Zwitsers architectenbureau, red.) aan de kust bouwde, zagen we ernaast het huis te koop staan dat het onze zou worden." Het huis is een modernistische villa uit de late jaren zeventig en ligt in het meest oostelijk gelegen tipje van het eiland, in El Poris, een charmant dorpje niet ver van de luchthaven en de hoofdstad van het eiland, Santa Cruz.