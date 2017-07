Leve de nieuwe ouders! (En dat vindt de wetgever intussen ook)

Nu het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat een vrouw het kind van haar tweelingzus mag adopteren, kan voortaan dus ook een tante of oom iemands vader of moeder worden. Toch zijn er niet meteen veel anderen die voor het recht op ouderschap naar de rechtbank stappen zoals de zussen Stouten. "Ons vermoeden is dat er informeel meer en meer mensen zijn die als vriend of vriendin een ouderrol invullen voor een kind, maar behalve van deze zussen kregen wij nog geen vragen over adoptie in dat scenario", zegt Inge Demol van Steunpunt Adoptie vzw.